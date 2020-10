O Benfica venceu esta quinta-feira o Boa Hora, por 31-25, em jogo da oitava jornada do campeonato nacional de andebol.

A jogar fora, os encarnados já venciam 17-14 ao intervalo, vantagem que ampliaram na etapa complementar.

Com este resultado, o Benfica assume à condição a liderança isolada da tabela classificativa, com 24 pontos, mais três do que o FC Porto, mas também mais um jogo. Os dragões jogaram esta noite para a Liga dos Campeões, no terreno do Vardar.