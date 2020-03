O Benfica venceu o Sp. Horta num jogo em atraso da 23.ª jornada do campeonato Andebol1.

A equipa de Carlos Resende já vencia ao intervalo por 17-12, tendo ampliado a diferença na segunda parte para 29-21.

O primeira-linha angolano Rome Hebo, com nove golos, foi o melhor marcador do encontro.

A uma jornada do fim da primeira fase, as águias sabem que já não vão sair do terceiro lugar, atrás de Sporting e FC Porto, equipas que lideram em igualdade pontual e que nesta quarta-feira se defrontam no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.