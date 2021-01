Era impossível pedir-se maior de emotividade do que teve o primeiro jogo dos quartos de final do Mundial de andebol, que opôs a seleção da casa, o Egipto, à campeã do Mundo em título, a Dinamarca.

Dois prolongamentos foram insuficientes para encontrar o primeiro semifinalista da prova, com três idas ao VAR a decretarem livres de sete metros decisivos duas vezes.

Seria aliás dos sete metros que se encontraria o vencedor, o que também é muito incomum na modalidade.

E foi a Dinamarca a festejar no fim de um jogo que terminou o tempo regulamentar empatado a 28, o primeiro prolongamento com uma igualdade a 34 e o segundo prolongamento com um empate a 35, com as equipas a marcarem apenas um golo cada nesses segundos dez minutos de tempo-extra, um deles já depois do tempo terminar, através de um livre de sete metros.

Após o desempate nos livres de sete metros, o resultado final foi 39-38 a favor da Dinamarca.

Um jogo absolutamente memorável.

Veja o desempate nos livres de sete metros: