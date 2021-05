O lateral-direito francês Kévynn Nyokas foi anunciado nesta segunda-feira como reforço da equipa macedónia do Metalurg Skopje.

Aos 34 anos e depois de três épocas ao serviço das águias, o internacional francês – que tem no currículo um título europeu e outro mundial – deixa o campeonato português.

Nyokas muda-se juntamente com o irmão gémeo, Olivier Nyokas, com o Metalurg a promover o reencontro dos dois irmãos que não jogavam juntos desde a época 2007-2008, então no Paris Saint-Germain.

🚨Transfer news🚨

The Macedonian club RK Metalurg has signed 2-year contracts with the Nyokas twins, Kevynn (right back Sport Lisboa e Benfica) and Olivier (left back HBC Nantes) from the upcoming season.

📸: @RKMetalurg #handball pic.twitter.com/U1qa2RopmQ