O ponta esquerda espanhol Victor Tomás, capitão da equipa de andebol do Barcelona, anunciou nesta segunda-feira que irá retirar-se no final da presente época, devido a um problema cardíaco que lhe foi detetado e que tem piorado.

«Trata-se de um problema que se tem agravado no último ano e que me pode afetar no futuro, impedindo de fazer as coisas mais simples, como brincar com os meus filhos», declarou em conferência de imprensa, na qual esteve acompanhado do presidente do clube.

Sem conseguir controlar as lágrimas, o jogador, de 34 anos, disse custar-lhe ainda mais «porque o Barcelona tinha proposto a renovação de contrato.»

«Esta é a decisão mais difícil que tomei na vida, mas quero ter uma vida normal no futuro, por isso tenho de deixar o desporto profissional», disse.

Ao longo de 18 épocas na equipa principal do Barcelona, Tomás conquistou 11 vezes a liga espanhola, três vezes a Liga dos Campeões e 10 Taças de Espanha, além de se ter sagrado campeão mundial com a seleção espanhola em 2013.

Veja um dos momentos da conferência em que Tomás não conseguiu controlar as lágrimas: