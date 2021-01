O sportinguista Frankis Carol está a ser um dos destaques do Mundial de andebol, que decorrem no Egipto.

Depois de ter sido eleito o MVP da primeira fase, o primeira-linha levou o Qatar aos quartos de final da competição, voltando a ser o melhor em campo, com oito golos marcados na vitória decisiva sobre a Argentina por 26-25.

De resto, esses oito golos marcados na segunda-feira permitiram ao capitão do Sporting acabar a Main Round como melhor marcador do Mundial, com 53 golos em seis jogos, mais três do que Sander Sagosen.

De realçar ainda que dos três melhores marcadores do Mundial, Frankis Carol é o único que não é habitual marcador de livres de sete metros, o que torna ainda mais impactante o número de golos apontados.