Cabo Verde comunicou nesta segunda-feira à Federação Internacional de Andebol a desistência do mundial, devido aos casos positivos de covid-19 que afetaram a seleção.

Recorde-se que o jogo da equipa africana frente à Alemanha, no domingo, já tinha sido cancelado e a derrota atribuída aos Tubarões Azuis, que tinham apenas nove jogadores disponíveis.

Cabo Verde ainda conseguiu estrear-se, perdendo na primeira jornada com a Hungria, num jogo em que se apresentou apenas com 11 jogadores na ficha de jogo, além de ter estado privada também do treinador, o português José Tomaz, que ficou em Portugal por ter testado positivo.

No dia seguinte ao jogo com os magiares, mais dois jogadores tiveram testes positivos e, sem possibilidade de apresentar o número mínimo de atletas para um jogo do Mundial (10), Cabo Verde viu ser-lhe imposta uma derrota por falta de comparência, tal como vai acontecer novamente na partida frente ao Uruguai.