Paulo Jorge Pereira anunciou nesta sexta-feira a lista final de 19 jogadores chamados para defrontar Israel e Lituânia.

A lista tem várias novidades relativamente ao grupo que conseguiu uma participação histórica no Europeu do início do ano, desde logo, a chamada de três jogadores ainda sem qualquer internacionalização A: Leonel Fernandes, Salvador Salvador e Victor Iturriza.

De realçar em termos de ausências a de Gilberto Duarte, que atua nos franceses do Montpellier, e que tinha falhado o Europeu devido a lesão.

O FC Porto é de longe a equipa mais representada, com 11 jogadores convocados.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Alfredo Quintana (FC Porto), Gustavo Capdeville (Benfica), e Humberto Gomes (Póvoa);

Pontas: Diogo Branquinho (FC Porto), Leonel Fernandes (FC Porto), Pedro Portela (Tremblay, Fra) e António Areia (FC Porto).

Pivôs: Aléxis Borges (Montpellier, Fra), Luís Frade (Barcelona, Esp), Daymaro Salina (FC Porto) e Victor Iturriza (FC Porto).

Laterais: André Gomes (FC Porto), Salvador Salvador (Sporting), Fábio Magalhães (FC Porto), João Ferraz (Aarau, Sui) e Diogo Silva (FC Porto).

Centrais: Miguel Martins (FC Porto), Rui Silva (FC Porto) e Pedro Seabra (Águas Santas).

Recorde-se que Portugal disputará a primeira ronda de qualificação no dia 4 de novembro, frente a Israel, e no dia 8 jogará com a Lituânia, em Vilnius.