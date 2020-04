O Aalborg, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi coroado campeão dinamarquês na sequência do término forçado do campeonato devido à pandemia da covid-19.

Em comunicado, a Federação Dinamarquesa de Andebol anunciou o fim das competições masculina e feminina, quando faltavam três jornadas para acabar a fase regular e estava por jogar toda a fase de apuramento de campeão e de permanência.

Assim, o Aalborg, detentor do troféu e primeiro classificado aquando da interrupção das competições, foi decretado vencedor, assim como o Esbjerg no campeonato feminino do país.

De recordar que o FC Porto deveria ter enfrentado os dinamarqueses em março, mas, com o cancelamento de todas as provas europeias, a eliminatória ficou adiada para data ainda a designar.