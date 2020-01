Há dois portugueses na equipa ideal do «Main Round» do Europeu de andebol: Alfredo Quintana, guarda-redes, e António Areia, ponta.

Os dois jogadores do FC Porto não fazem parte do sete titular mas integram o banco de suplentes, tal como revelou a EHF esta sexta-feira.

Refira-se que a Seleção Nacional encerra no sábado a participação no Euro 2020, frente à Alemanha, no jogo de atribuição do quinto e sexto lugar.

👉Here are our main round best 7 - it was hard picking them! Do you agree with the selection? #ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/vdJ83jSwvN