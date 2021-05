As árbitras portuguesas Vânia e Marta Sá, irmãs gémeas, foram nomeadas nesta terça-feira para a final-four da Liga dos Campeões feminina de andebol.

A dupla da AA Viseu, que se estreou na competição em 2018, vão dirigir a meia-final entre as húngaras do Gyor e as francesas do Brest Bretagne, marcada para dia 29 de maio, em Budapeste.