O presidente da Federação de Andebol de Portugal (FAP), Miguel Laranjeiro, considerou que o apuramento para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 seria o «topo do topo», após a excelente participação no Euro2020.

Portugal garantiu a presença no torneio de qualificação olímpico, depois de assegurar pelo menos o sexto lugar no Euro2020, naquela que é a sua melhor participação de sempre em fases finais de um torneio continental.

«Temos de esperar pelo sorteio, mas podem esperar que esta seleção vai dar o máximo para que nos Jogos Olímpicos possa haver uma equipa coletiva na comitiva portuguesa. Seria o topo do topo, mas ainda há uma fase a ultrapassar», disse o responsável, em declarações à agência Lusa.

«Vamos preparar e dar as condições para que possamos fazer o melhor possível e possamos ultrapassar este desafio que é ser apurado para os Jogos Olímpicos. Aí seria uma festa inigualável para a modalidade. Mas ainda estamos no Europeu e vamos ter mais um jogo para o quinto e sexto lugar, vamos aproveitar e desfrutar deste momento magnífico», assumiu, garantindo: «Vamos a um torneio pré-olímpico com a mesma ambição, com o mesmo querer, a mesma vontade, o mesmo profissionalismo, a mesma determinação que esta equipa tem demonstrado no Europeu».

«Nestes últimos anos, sobretudo nas últimas duas épocas, tem havido uma presença excecional dos clubes portugueses na Champions, na Taça EHF e na Taça Challenge, e, ao nível da seleção, está à vista de todos. Estamos a passar um momento extraordinário, de ouro do andebol português. O desafio é sempre melhorar e manter este desempenho, que está à vista de todos os portugueses», afirmou o presidente.

«É um balanço de enorme alegria, de enorme orgulho nesta equipa que está a fazer um Europeu fantástico, memorável e histórico. Há um mês atrás ninguém julgaria que poderíamos estar a ter esta conversa sobre uma seleção que vai disputar o quinto e o sexto lugar. Chegámos como outsiders e estamos como uma das grandes surpresas positivas do Europeu de andebol. É com orgulho, com emoção até, que todos os adeptos da modalidade assistem a este desempenho da equipa nacional», afirmou.

Miguel Laranjeiro assegura que sempre teve «confiança absoluta» nesta seleção e que, só «quem não estivesse por dentro do trabalho que está a ser feito ao longo dos anos, da seriedade, do esforço e da ambição que tem sido colocado nesta seleção, por estes atletas e por esta equipa técnica, é que poderia considerar Portugal um outsider».

«Quando vencemos a França no apuramento foi um sinal muito sério de que esta equipa podia chegar muito longe e é o que está a acontecer. Para já, Portugal tem a melhor prestação numa fase final e está a ter exibições e vitórias frente a seleções que antes eram muito mais fortes», assumiu.

Portugal venceu no Europeu, entre outras seleções, a França, seis vezes campeã mundial e três vezes campeã europeia, e a Suécia, que venceu por quatro vezes o Europeu e outras tantas o Mundial.

«Estamos a ultrapassar estes obstáculos com esta galhardia, com esta qualidade, com este desempenho, que deixam todos os portugueses, em especial os que seguem a modalidade, com alegria e satisfação», referiu.

Miguel Laranjeiro agradeceu «a todos os atletas, à equipa técnica e a todos os clubes, que fazem um grande trabalho».

«Isto é um trabalho de todos e passa uma mensagem, de que quando estamos todos juntos, com um mesmo objetivo conseguimos chegar longe e estamos a mostrar isso», afirmou.

Sobre o treinador Paulo Pereira, Miguel Laranjeiro disse que «a aposta foi certa» e que o selecionador «tem feito um trabalho fantástico, que está à vista de todos».