Fábio Magalhães renovou o contrato com o FC Porto até 2024.



O internacional português está nos dragões desde 2018, onde chegou dos franceses do Chartres. Desde então, o central de 33 anos venceu dois campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Supertaça.



«Sinto-me em casa no FC Porto. Era impossível não me sentir, porque temos um grupo e um ambiente espetaculares. Todos sabemos qual é o nosso papel e todos remamos para o mesmo lado para conseguirmos os nossos objetivos neste grande clube», referiu, citado pelo site do clube portista.



Antes de partir para França, Fábio Magalhães representou ainda clubes como ABC, Sporting e no Madeira SAD.