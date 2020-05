Após um ano emprestado aos eslovenos do Celje, Diogo Silva vai integrar o plantel principal da equipa de andebol do FC Porto na próxima época, informaram os dragões.



«Diogo Silva fará parte do plantel do FC Porto na temporada 2020/21. Depois de ter saído por empréstimo em 2016, o andebolista de 1,98 metros regressa à Invicta para representar o clube em que fez a sua formação. Considerado o melhor jogador e melhor lateral-direito no Campeonato Europeu de Sub-20, em 2018, foi também o melhor atleta da sua posição e maior artilheiro no Campeonato Mundial de Sub-21, em 2019», lê-se no site dos azuis e brancos.



Internacional pela seleção portuguesa, o lateral-direito definiu com objetivos para a nova temporada a conquista do campeonato e ir o mais longe possível na Liga dos Campeões.

«Acho que coletivamente temos obrigação, temos a mentalidade vencedora e sabemos que temos de ganhar o campeonato. Claro que na Liga dos Campeões o FC Porto demonstrou este ano que pode chegar muito longe e que tudo é possível. Por isso, pelo menos, voltar a passar o grupo e depois disputar as eliminatórias e, quem sabe, chegar à final four», referiu, citado pelos azuis e brancos.



Além da passagem pela Eslovénia, Diogo Silva representou Maia e Artística e Avanca sempre por empréstimo do FC Porto.