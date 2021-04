O FC Porto venceu este sábado no terreno da Sanjoanense, por 32-17, em jogo da 22.ª jornada do campeonato nacional de andebol.

André Gomes, Iturriza e Diogo Silva, todos com quatro golos, estiveram em destaque na formação azul e branca, que ao intervalo já vencia por 18-7.

Os dragões seguem invictos e líderes no campeonato, com mais dois pontos do que o Sporting.

Os outros jogos do dia:

Avanca - Águas Santas, 28-29

ABC/UMinho - FC Gaia, 24-28

Maia-ISMAI – Boavista, 22-21

Vitória de Setúbal – Belenenses, 21-28