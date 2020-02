O FC Porto voltou a colar-se ao Sporting no topo da classificação do campeonato de andebol ao vencer o Boa Hora, no Dragão Caixa, por 34-21, passando a contar com os mesmos 65 pontos do que os leões.

O Benfica, por seu lado, voltou a marcar passo ao ceder um empate, em casa, diante do Gaia (30-30), com os visitantes a marcarem o último golo no último segundo do jogo.

Ainda esta quarta-feira, o Águas Santas, na luta pelo sexto lugar, bateu o Madeira SAD por 29-16.

Classificação dos primeiros: Sporting e FC Porto, 65 pontos/22 jogos; Benfica, 57/22; Gaia, 45/22; Belenenses, 43/20; Águas Santas, 43/21; Madeira SAD, 41/22; ABC, 40/20.