A culminar uma Liga dos Campeões de grande nível, a equipa de andebol do FC Porto tem três jogadores nomeados para a equipa do ano, segundo divulgou a Federação Europeia de Andebol (EHF).

Além do guarda-redes macedónio Nikola Mitrevski, o do pivô internacional português Victor Iturriza, os dragões têm ainda o lateral português André Gomes nomeado como o melhor jogador jovem da competição.

Em nota publicada no seu site, a EHF revela que colocou em equação também a nomeação de Alfredo Quintana, guarda-redes que morreu vítima de paragem cardiorrespiratória em fevereiro, tendo optado pela não inclusão do internacional português que vai, porém, ser alvo de mais uma homenagem no dia 11 de junho, quando for anunciada a equipa do ano da Champions.

As votações são feitas pelo público, neste link.