O guarda-redes dinamarquês Sebastian Frandsen, que desde 2018 defendia a baliza do Holstebro, vai reforçar a equipa campeã nacional de andebol do FC Porto até 2023, anunciou o clube.

Sebastian Frandsen, de 26 anos, admitiu que assinar pelo FC Porto «foi uma decisão muito fácil», pois é «uma equipa muito competitiva, a melhor em Portugal atualmente», contra quem perdeu por três vezes em 2018/19, ao serviço do Holstebro.

«É sempre bom ganhar e o objetivo é ganhar o campeonato nacional e tentar chegar o mais longe possível na Liga dos Campeões», considerou o guarda-redes dinamarquês, de 2,04 metros de altura, aos canais de comunicação dos dragões.

Depois de ter passado por vários clubes nórdicos e de ter conquistado duas Supertaças dinamarquesas, Frandsen conta ainda com experiência de seleções, tendo, inclusive, ganho o Mundial2013 de sub-19, competição em que foi eleito o melhor guarda-redes.

«Foi uma decisão muito fácil. Quando o FC Porto me fez o convite, falei com a minha namorada, passámos a tarde toda a falar sobre isso e decidimos vir», explicou Sebastian Frandsen, que assinou um contrato válido por duas temporadas.

Sebastian Frandsen considera a mudança para a cidade do Porto, «viver noutro país e longe do local onde se está acostumado» a morar, «uma experiência de enriquecimento pessoal» e manifestou-se «muito entusiasmado para ver como tudo será».

«Estou ansioso por jogar, por trazer energia positiva para o treino e para a minha forma de jogar andebol. Se tiver que dar alguma coisa, vou dar, não tenho qualquer expectativa do que poderá acontecer, mas estou disposto a tudo», disse.

O guarda-redes dinamarquês revelou um conhecimento prévio da nova casa, até porque a sua anterior equipa, o Holstebro, defrontou e perdeu por três vezes com o FC porto, em 2018/19.

«Sei que praticam muito bem o sete contra seis e que são uma equipa competitiva, a melhor em Portugal atualmente. O último jogo em que nos defrontámos foi muito competitivo, estou muito entusiasmado e acho que será algo excelente», disse.

O treinador do FC Porto, o sueco Magnus Andersson, que liderou os dragões na conquista só com vitórias do campeonato nacional, ao que juntou a conquista da Taça de Portugal, descreveu o novo reforço como «um guarda-redes muito bom».

«Tem muita experiência para esta idade, por isso estamos muito contentes por contar com o Sebastian no FC Porto», considerou Magnus Andersson, confidenciando que o guarda-redes dinamarquês já estava a ser seguido «nos últimos anos».