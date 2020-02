Ivan Sliskovic é reforço do FC Porto, anunciou o clube azul e branco. O lateral esquerdo de 28 anos assinou um contrato válido até 2022.



O ex-jogador do Göppingen, da Alemanha, chega a Portugal com um registo de 149 golos em 49 jogos na liga alemã.



Sliskovic começou a sua carreira no RK Nexe, da Croácia, de onde saltou para o RK Celje e, posteriormente, para o Veszprém. O croata não teve sucesso nos húngaros e voltou ao Celje, por empréstimo. Em 2018/2019, transferiu-se para o Göppingen, clube que o treinador portista, Magnus Andersson, treinou antes de ingressar nos dragões, e aí tem-se destacado na primeira linha dos germânicos.

De recordar que Sliskovic é internacional croata, tendo participado no Mundial de 2019, onde a seleção croata ficou em sexto lugar.