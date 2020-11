O FC Porto perdeu por 29-28 frente ao Paris Saint-Germain, na capital francesa, numa partida da oitava jornada da Liga dos Campeões.



A formação portista chegou ao intervalo a perder por quatro golos de diferença muito por culpa da exibição do guarda-redes Vincent Gerard. Na segunda parte, os campeões nacionais viram os parisienses alargar a vantagem no marcador e apenas nos minutos finais conseguirem reduzir a desvantagem para apenas um golo de diferença.



Com este resultado, os campeões gauleses chegaram aos seis pontos e igualaram o FC Porto no quarto lugar do grupo A da Liga dos Campeões.





FICHA DE JOGO



PSG-FC PORTO, 29-28

Liga dos Campeões, Grupo A, 8.ª jornada

26 de novembro de 2020

Stade Pierre de Coubertin



Árbitros: Bogdan Stark e Romeo Stefan (Roménia)



PSG: Vincent Gerard e Yann Genty (g.r.); Mikkel Hansen (9), Viran Morros de Argila, Luka Karabatic (2), Mathieu Grebille, Kamil Syprzak, Dainis Kristopans (3), Henrik Toft Hansen (3), Ferran Sole Sala (1), Nedim Remili (4), Benoit Kounkoud (2), Dylan Nahi (4), Elohim Prandi (1), Adama Keita e Baptiste Clay

Treinador: Raul Gonzalez



FC PORTO: Alfredo Quintana e Nikola Mitrevski (g.r.); Victor Iturriza (4), Manuel Spath, Miguel Martins (2), Djibril M'Bengue (1), Rui Silva (2), Daymaro Salina (5), Ivan Sliskovic, Leonel Fernandes, Diogo Branquinho (4), Diogo Silva (1), António Areia (1), André Gomes (4), Miguel Alves (2) e Fábio Magalhães (2)

Treinador: Magnus Andersson



Ao intervalo: 15-11