A dois dias de se defrontarem pela liderança isolada do campeonato de andebol, o FC Porto e o Sporting venceram os seus jogos e garantiram a invencibilidade até essa batalha.

Com um jogo teoricamente mais difícil, o FC Porto recebeu e venceu o Águas Santas por 38-26, depois de ter chegado ao intervalo com uma vantagem de 13 golos (21-8). A equipa maiata reagiu na segunda parte, mostrou outra cara e reduziu a desvantagem, que terminou, ainda assim, nos 12 golos.

Já o Sporting, que defrontou o Sp. Horta, venceu por 13 golos de diferença (34-21), depois de ter chegado ao descanso a vencer por 14-9.

Também nesta quarta-feira, o Gaia, quinto classificado, venceu o Xico, que é último, por 32.23. O Póvoa levou a melhor sobre o Boa Hora (35-20), enquanto a Sanjoanense venceu o Madeira SAD por 26-25, no jogo mais equilibrado do dia.

Com 13 jornadas decorridas, como já se disse, FC Porto e Sporting lideram só com vitórias e 39 pontos, o Águas Santas é terceiro com 34, mas tem mais dois jogos disputados do que o Benfica, quarto classificado com 32 pontos.