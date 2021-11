O FC Porto e o Sporting prosseguem a caminhada triunfal no campeonato de andebol, mantendo-se ambos só com vitórias. São dez, em igual número de jornadas.

Os dragões venceram em Lisboa o Boa Hora por 38-23, depois de ter chegado ao intervalo já com uma vantagem de 11 golos (20-9).

Pedro Valdés e Diogo Oliveira, ambos com cinco golos, foram os melhores marcadores do FC Porto, ambos com seis golos, menos um do que Pedro Pinto, melhor marcador do jogo.

Mais tarde, o Sporting recebeu e venceu a Sanjoanense também por números confortáveis (42-23).

Os leões venciam por 23-14 no final dos primeiros 30 minutos e aumentaram a vantagem no segundo tempo, com Duarte Seixas a destacar-se com oito golos.

As vitórias de FC Porto e Sporting permite aumentar a diferença para o Benfica, que perdeu surpreendentemente na sexta-feira, com o V. Setúbal e que está agora a quatro pontos da dupla que lidera.

Nos restantes jogos deste sábado, destaque para a primeira vitória do ABC neste campeonato. O histórico clube bracarense venceu em casa o Madeira SAD por 33-25.

Todos os resultados

Vitória de Setúbal – Benfica, 32-29

ABC/UMinho - Madeira SAD, 33-25

Boa Hora - FC Porto, 23-38

Avanca - Sporting da Horta, 36-25

Sporting - Sanjoanense, 42-23

Belenenses - Xico Andebol, 35-26

Maia/UMaia - Póvoa, 30-26

FC Gaia - Águas Santas, 22-31

Classificação - jogos/pontos

1. Sporting 10/30

2. FC Porto 10/30

3. Benfica 10/26

4. Belenenses 10 /24

5. Águas Santas 9 /23

6. Maia/UMaia 10/22

7. Vitória Setúbal 9 /21

8. Avanca 10/18

9. Sanjoanense 9/17

10. FC Gaia 9/16

11. Madeira SAD 10/16

12. Póvoa 8/14

13. ABC/UMinho 9/12

14. Boa Hora 9/11

15. Sporting Horta 8/10

16. Xico Andebol 10/10