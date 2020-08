A equipa de andebol do FC Porto realizou nesta terça-feira o primeiro jogo de preparação para a nova época, empatando com os espanhóis do Ademar León (31-31).

Os dragões até venciam o segundo classificado da Liga ASOBAL por dois golos de diferença ao intervalo (15-17), mas entraram nos últimos dez minutos empatados e o equilíbrio manteve-se até ao fim da partida.

Recorde-se que o FC Porto tem o jogo de estreia na Liga dos Campeões agendado para 17 de setembro, na Noruega, diante do Elverum.