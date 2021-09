O FC Porto não começou da melhor forma a caminhada na Liga dos Campeões. O clube azul e branco perdeu na Ucrânia com o Motor Zaporozhye por 30-27, apesar de uma grande recuperação na segunda parte.

Isto, depois de um primeiro tempo com demasiados erros, os dragões chegaram ao intervalo a perder por cinco golos de diferença (15-10) e tiveram de correr atrás do resultado nos segundos 30 minutos.

Entre os 23m e os 26m da segunda parte, os dragões desperdiçaram três oportunidades de empatar o jogo, mas falhou em todas elas com remates aos seis metros, o que não fazia prever nada de bom.

O empate ainda surgiria, a menos de três minutos do final, mas a equipa de Magnus Anderson acabaria por pagar pelo esforço despendido para reduzir a desvantagem.

Num grupo muito, muito complicado para o FC Porto, da Roménia chegou outra má notícia, com o Dínamo Bucareste a surpreender com uma vitória sobres os favoritos do Kielce.