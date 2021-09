O FC Porto entrou com tudo no campeonato de andebol, depois de se ter sagrado campeão nacional só com vitórias na época passada.

Na receção ao Sp. Horta, os dragões construíram uma vantagem de 12 golos até ao intervalo (22-10) e geriram como quiseram a segunda parte, já a pensar também na segunda jornada da Liga dos Campeões, que se joga na quinta-feira, com os alemães do Flensburg.

O resultado final foi 38-25, com o ponta Leonel Fernandes a terminar a partida como melhor marcador, com oito golos.

Resultados da primeira jornada:

Sábado, 18 set

ABC/UMinho - Maia/UMaia, 22-30

Águas Santas - Madeira SAD, 31-23

Boa Hora - Vitória de Setúbal, 22-29

Sanjoanense – Póvoa, 21-22

Sporting - Xico Andebol, 45-26

FC Gaia - Belenenses, 36-28

Domingo, 19 set:

FC Porto - Sporting da Horta, 38-25

Quarta-feira, 13 out:

Avanca – Benfica, 21:00