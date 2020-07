O FC Porto ficou a conhecer nesta quarta-feira os adversários na fase de grupos da Liga dos Campeões, ficando no grupo A que tem como cabeça de série o campeão europeu em título, Vardar (Macedónia) e o Barcelona.

A equipa de Magnus Anderson vai tam bém defrontar os polacos do Kielce, os húngaros do Pick Szeged, os alemães do Flensburg, os bielorrussos do Meskov Brest e os noruegueses do Elverum.

Recorde-se que neste novo formato da competição, apuram-se as seis melhores equipas de cada grupo. os dois primeiros classificados de cada grupo seguem diretamente para os quartos, enquanto as quatro restantes apuram-se para o play-off.

Os dois grupos sorteados são os seguintes:

Grupo A

Vardar

Paris Saint-Germain

Kielce

FC Porto

Pick Szeged

Meshkov Brest

Elverum

Flensburg

--

Grupo B

Barcelona

Veszprém

Kiel

Aalborg

Nantes

Motor Zaporozhye

Celje

H. Zagreb

These are the groups for the #ehfcl 2020/21 ⭐👊 pic.twitter.com/fDeeToK6v6 — EHF Champions League (@ehfcl) July 1, 2020

[artigo atualizado]