O FC Porto bateu o Belenenses, no Pavilhão Acácio Rosa, por 31-24 num encontro em atraso da 9.ª jornada do campeonato nacional, e manteve o registo 100 por cento vitorioso.



Os dragões chegaram ao intervalo a vencer por apenas um golo de diferença, mas após o descanso conseguiu melhorar e alargar a vantagem. Diogo Branquinho foi o melhor marcador dos portistas na partida com seis golos enquanto Nélson Pina, com cinco golos, destacou-se no lado dos azuis de Lisboa.



Esta terça-feira realizou-se o Boavista-Benfica, jogo antecipado da 17.ª jornada. No Pavilhão da Escola Fontes Pereira de Melo, as águias bateram os axadrezados por 35-27 com João Pais em destaque (marcou cinco golos).



O FC Porto lidera com 45 pontos, mais cinco que o segundo classificado, o Sporting, que tem menos um jogo. Por sua vez, o Benfica é terceiro com 37 pontos e menos dois jogos que o líder.