O FC Porto ficou a conhecer nesta sexta-feira o grupo na Liga dos Campeões, tendo sido sorteado naquele que pode ser considerado um ‘grupo da morte’.

Além do Barcelona de Luís Frade, campeão europeu em título, e do Paris Saint-Germain, campeão francês e semifinalista da edição da época passada da Champions, os dragões vão ter de defrontar mais três verdadeiros colossos da modalidade.

No grupo B, ficaram então o Flensburg, campeão alemão, o Kielce, campeão polaco e o Veszprem, equipa húngara que é presença habitual na final-four da competição.

Os romenos do Dínamo Bucareste e os ucranianos do Motor Zaporozhye completam o grupo.

No grupo A, destaque para o confronto entre os húngaros do Pick Szeged, nova equipa de Miguel Martins, e o Montpellier de Gilberto Duarte. O grupo fica completo com os alemães do Kiel, os macedónios do Vardar, os dinamarqueses do Aalborg, os bielorrusos do Meshkov Brest, os croatas do Zagreb e os noruegueses do Elverum.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se diretamente para os quartos de final, enquanto as equipas classificadas entre o terceiro e o sexto lugar disputam um play-off, cruzando com as equipas do outro grupo.

Só os dois últimos classificados de cada grupo são automaticamente eliminados