A equipa de andebol do FC Porto perdeu nesta terça-feira na Polónia com o Kielce, uma das potências da modalidade, por 32-30, em jogo da 10.ª jornada da Liga dos Campeões.

A equipa de Magnus Anderson entrou mal na partida, deixou os polacos construírem uma vantagem que chegou a ser de oito golos (13-5) e depois ainda correu atrás do prejuízo, mas já não foi capaz de conquistar pontos.

Ao intervalo, com 19-14, Alex Dujshebaev comandava os anfitriões, com cinco golos, enquanto Rui Silva, com quatro, era o melhor dos lusos, que se ficaram pelos 44% de eficácia ofensiva, contra os 59% do adversário.

Na segunda parte, porém, a reação portista foi forte e permitiu reduzir a desvantagem, que no último minuto, e com o FC Porto a atacar, era de apenas um golo. Porém, Daymaro Salina desperdiçou aos seis metros e a vitória sorriu mesmo aos polacos.

Na classificação, lidera o Kielce, com os mesmos 15 pontos em nove jogos do Flensburg, seguindo-se o Meshkov Brest, com nove pontos (10 jogos), o Paris Saint-Germain, com oito (sete), e o FC Porto, em quinto, também com oito (10).

Os dois primeiros classificados avançam para os quartos de final da prova, enquanto os classificados entre o terceiro e o sexto lugar avançam para os 'play-offs' de acesso a essa mesma fase.

O FC Porto volta a jogar na competição já na quinta-feira, em casa dos húngaros do Pick Szeged.