O FC Porto renovou com Ángel Hernández até 2024, informou o clube esta sexta-feira.



O lateral cubano chegou aos dragões em 2015, mas passou as duas épocas seguintes cedido ao Maia/ISMAI. O jogador de 24 anos fixou-se no plantel azul e branco em 2017, tendo conquistado um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.



«É muito importante, sinto-me bem e estou a evoluir muito com a equipa. Juntos estamos a fazer o caminho certo para continuar a ganhar títulos. Estou muito contente por ter renovado», referiu Ángel Hernández, citado pelo site do FC Porto.