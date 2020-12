O FC Porto informou que o técnico da equipa de andebol, Magnus Andersson, renovou contrato até 2024.



O treinador sueco chegou aos dragões na época 2018/19 e conquistou logo a dobradinha, a primeira na história do clube. Na temporada seguinte, Andersson conduziu os portistas à conquista da Supertaça.



Além disso, desde a chegada do nórdico, o FC Porto destacou-se nas provas internacionais, tendo alcançado a «final four» da Taça EHF. Este ano, o FC Porto lidera de forma isolada o campeonato, competição que não foi concluída no ano anterior devido à pandemia de Covid-19.