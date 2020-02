Victor Iturriza renovou contrato com o FC Porto até 2024, informou o clube azul e branco.



O pivô luso-cubano faz parte dos quadros dos dragões desde 2016/17 após uma passagem pela Artística de Avanca entre 2014 e 2016. A cumprir a quarta temporada no emblema portista, o andebolista de 29 anos soma 401 golos em 176 jogos, tendo conquistado um campeonato, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.



«Estou muito feliz. O FC Porto foi o clube que me acolheu quando cheguei a Portugal, é a minha segunda casa. Estou muito orgulhoso por confiarem em mim e por poder continuar a dar o meu contributo à equipa e ao clube», referiu, em declarações aos canais do FC Porto.