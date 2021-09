O FC Porto venceu neste domingo o Póvoa Andebol por 33-22, em jogo da segunda jornada que se disputou no Dragão Arena, apesar de ser a equipa da Póvoa de Varzim a jogar em casa.

Ao intervalo, a equipa de Magnus Andersson já tinha sete golos de vantagem (16-9) e conseguiu gerir a equipa aumentar a distância para o adversário.

O alemão Djibril Mbengue foi o melhor marcador da partida, com seis golos, contribuindo para que o FC Porto some duas vitórias em dois jogos no campeonato, o que lhe permite igualar o Sporting e o Gaia na liderança.