No que restava decidir na última jornada da primeira fase do campeonato Andebol1, o ABC ultrapassou o FC Gaia na ‘curva final’ e assegurou a última vaga para a fase de apuramento de campeão.

A equipa de Gaia até partiu na frente para a última jornada, mas perdeu na receção ao Águas Santas (38-34), ao passo que o ABC venceu o ISMAI em casa (29-22) e subiu ao sexto lugar.

De resto, o FC Porto, que se isolara na liderança a meio da semana com a vitória em casa do Sporting, cilindrou o Avanca na Dragão Arena (38-19) e assegurou o primeiro lugar da primeira fase.

Também o Sporting venceu – 26-18 em casa do Boavista –, tal como o Benfica, que triunfou no pavilhão do Boa-Hora por 27-19.

O Belenenses conseguiu também segurar o quarto lugar, ao vencer o lanterna-vermelha, V. Setúbal, por 33-27.

Com estes resultados, a segunda fase vai iniciar-se da seguinte forma:

Fase de apuramento de campeão

1. FC Porto - 39pt

2. Sporting – 38pt

3. Benfica – 34pt

4. Belenenses – 29pt

5. Águas Santas – 28pt

6. ABC – 27pt

Fase de descida

1. FC Gaia – 27pt

2. Madeira SAD – 25pt

3. ISMAI – 23pt

4. Boa-Hora – 23pt

5. Avanca – 22pt

6. Sp. Horta – 22pt

7. Boavista – 16pt

8. V. Setúbal – 15pt