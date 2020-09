O FC Porto venceu neste domingo o Sporting por 26-21, na final do 22.º Torneio de Viseu, e ergueu o troféu pelo segundo ano consecutivo.

O triunfo foi construído com mais uma sólida exibição do guarda-redes Alfredo Quintana e com a habitual consistência ofensiva, com vários jogadores a marcarem, ainda que Iturriza tenha sido o melhor marcador dos dragões, com quatro golos.

No Sporting, destaque para a exibição do capitão Frankis Carol, autor de seis golos que fizeram dele o melhor marcador do encontro.