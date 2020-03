O FC Porto venceu esta noite o Sporting, por 27-23, e ultrapassou os leões na liderança do campeonato, quando falta uma jornada para o fim da fase regular.

Os campeões nacionais chegaram ao intervalo a vencer no Pavilhão João Rocha, por 14-12, e na segunda parte confirmaram o bom momento, impondo ao Sporting a primeira derrota no campeonato.

Com este resultado, o FC Porto salta para a liderança na 25.ª jornada, somando agora 74 pontos, resultado de 24 vitórias e um empate, precisamente contra o Sporting, na primeira volta no Dragão Arena. O Sporting tem 73, enquanto o Benfica é 3.º classificado, com 64.