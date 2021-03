A seleção francesa de andebol venceu a Croácia por 30-26 na jornada inaugural do segundo torneio pré-olímpico para os Jogos de Tóquio.

A Croácia ainda chegou ao intervalo a vencer por 15-12, mas os gauleses, a jogar em casa, foram melhores no segundo tempo.

Com este resultado, a França está lado a lado com Portugal (que nesta sexta-feira venceu a Tunísia) no topo da classificação: somam dois pontos cada.

Neste sábado, Portugal defronta a Croácia a partir das 17h30 e a França mede forças depois com a Tunísia pelas 20h00. Em caso de vitórias, os dois países garantem a presença nos Jogos Olímpicos.