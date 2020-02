Um golo de João Pais, ponta esquerda, do Benfica foi eleito um dos melhores da jornada inaugural da fase de grupos da Taça EHF.

O golo até já tinha sido destacado pela EHF, integrando agora o top-5 da ronda.

Veja os todos os golos do top-5:

De referir que do jogo em que o Benfica defrontou os dinamarqueses do Bjerringbro-Silkeborg, resultou ainda a melhor defesa da jornada: uma dupla defesa do guardião esloveno Aljosa Rezar.

Veja as melhores defesas da jornada: