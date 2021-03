Ainda com as emoções do apuramento histórico da seleção de Portugal para os Jogos Olímpicos bem vivas, o andebol nacional voltou a viver um momento daqueles que vale a pena guardar.

Se Rui Silva marcou o golo mais importante da história da modalidade a seis segundos do fim, agora Gonçalo Grácio elevou ainda mais a fasquia, apontando o golo que valeu o triunfo ao V. Setúbal sobre a Sanjoanense a quatro segundos do fim.

Mas o ponta que fez grande parte da formação no Sporting adicionou nota artística ao seu momento. Gonçalo Grácio marcou o golo decisivo com um aéreo de deixar de boca aberta todos os amantes da modalidade.

Ora veja: