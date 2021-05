Miguel Espinha, guarda-redes português que alinha no Huesca, fez a segunda melhor defesa do campeonato de andebol de Espanha, a Liga ASOBAL, uma das melhores do mundo.

O antigo guardião do Benfica, que fez toda a formação nas águias, está a realizar uma excelente época ao serviço do Huesca – que até lhe valeu a convocatória para a seleção na última chamada – e brilhou na 30.ª jornada, só sendo batido por Gonzalo Pérez de Vargas, guarda-redes do Barcelona e considerado um dos melhores do mundo.

Veja a defesa do guarda-redes de 27 anos no top-5 das melhores defesas da ronda.