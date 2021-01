Em quatro jogos, ninguém marcou mais golos no Mundial de andebol do que o capitão do Sporting Frankis Carol.

Com os 12 golos apontados na quinta-feira frente à campeã do Mundo Dinamarca, o cubano naturalizado pelo Qatar ultrapassou o norueguês Sander Sagosen (36), com 37 golos e mais de 60 por cento de eficácia.

Carol está a fazer um grande Mundial, carregando a seleção do Qatar até à Main Round, sendo também um dos quartos classificados nas assistências (19) e um dos segundos com mais roubos de bola (5), apenas atrás do português Gilberto Duarte.

Veja os melhores momentos da exibição de Carol frente ao Japão: