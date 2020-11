A partida do Sporting frente ao Fücshe Berlim, da terceira jornada do grupo B da Liga Europeia de andebol, foi adiado devido à covid-19.

«Em consequência de casos positivos de covid-19 em equipas participantes, equipas em quarentena ou medidas locais de combate à pandemia», explicou a Federação Europeia de Andebol, em comunicado.

Este é o segundo jogo do emblema leonino que é adiado na ‘poule’, depois do desafio com o Tartan Presov, na segunda ronda.

Refira-se que o Sporting ia receber o Fücshe Berlim esta terça-feira, a partir das 19h45.