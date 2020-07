O pivô português Luís Frade, do Sporting, foi eleito nesta quinta-feira o melhor jogador jovem do mundo pela publicação especializada em andebol, Handball Planet.

O jovem jogador, de 21 anos, foi o mais votado num universo de 38.442 votos, entre 28 jogadores. Para a distinção valeram, não só as exibições que fez ao serviço do Sporting, como a participação no Europeu, em janeiro, no qual foi um dos jogadores que levou Portugal ao melhor resultado de sempre.

A votação foi levada a cabo por jornalistas que acompanham a modalidade, bem como por seguidores da publicação.

De referir que além de Frade, Diogo Silva, lateral-direito de 22 anos que pertence ao FC Porto, mas que esteve emprestado na última época ao Celje, da Eslovénia, foi eleito para o sete ideal.

Recorde-se que tanto Frade como Silva têm amealhado prémios individuais em grandes competições jovens nos últimos anos.