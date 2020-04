Luís Monteiro vai ser o treinador da equipa de andebol do Belenenses na época 2020/2021. O clube confirmou, este sábado, o sucessor de João Florêncio no cargo da equipa que disputa o campeonato nacional da 1.ª Divisão.

Monteiro, de 53 anos, volta a um clube que já orientou na época 2010/2011. V. Setúbal, juniores do Sporting, seleções jovens de Portugal e seleção de Cabo Verde constam no currículo do técnico português.