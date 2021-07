O Sporting oficializou a contratação de Martim Costa, jogador que pertencia aos quadros do FC Porto.



O central/lateral começou a carreira no GD Colégio Internato dos Carvalhos e mudou-se para os dragões, clube pelo qual concluiu a formação. O emblema portista cedeu o internacional jovem português ao FC Gaia, em duas temporadas consecutivas, tendo conquistado o título da segunda divisão de andebol.



«É um sentimento muito bom. [O Sporting] Foi uma boa oportunidade que surgiu e não podia desperdiçá-la. É um grande clube, uma referência no andebol português e europeu», referiu, aos meios de comunicação leoninos.



Martim, de 18 anos, foi uma das figuras da campanha da seleção nacional de sub-19 até ao quarto lugar do Mundial em 2019, contribuindo com 41 golos em oito jogos.



Martim Costa, filho de Ricardo Costa, apontado como o novo treinador de andebol do Sporting, fez o caminho inverso ao Pedro Valdés, cubano que trocou os leões pelos dragões.