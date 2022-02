O FC Porto perdeu em casa, na quinta-feira, diante do Dín. Bucareste, em jogo da 12.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões e complicou as contas do apuramento para a próxima fase.

Ainda assim, os portistas mantêm esperanças de seguir em frente, quando faltam dois jogos para terminar a fase de grupos.

Do jogo com os romenos fica, contudo, um pequeno prémio de consolação: António Areia, ponta direita dos dragões, foi o autor do melhor golo da jornada, num gesto técnico incrível.

De referir que o terceiro melhor golo da ronda foi apontado por Yoel Cuni Morales, do Vardar, jogador cubano que também já passou pelo FC Porto.