O FC Porto renovou contrato com Miguel Alves até 2024.



O ponta direita está ligado aos dragões desde 2008 e apenas interrompeu essa ligação para jogar no Colégio dos Carvalhos (2012-2013) e Maia/ISMAI (2015-2016). Na última temporada, o jogador de 24 anos disputou 48 jogos pelos azuis e brancos, contribuindo com 104 golos para o título de campeão nacional.



«É uma satisfação e um orgulho enorme poder continuar a representar o clube do meu coração, que já represento desde os 12 anos. É também um voto de confiança por parte da Direção e da equipa técnica, por isso vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para justificar essa confiança. Vou dar tudo para que esta não seja a última renovação com o FC Porto», referiu, aos meios do clube.



Miguel Alves conta com três campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal e uma Supertaça no currículo.