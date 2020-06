Miguel Laranjeiro foi reeleito presidente da Federação Portuguesa de Andebol para um mandato de mais quatro anos.

O dirigente que chegou à presidência em 2016 foi o único candidato a apresentar-se a votos, tendo sido eleito com 37 votos, num universo de 43 delegados votantes.

Depois de ter sido sob a presidência de Miguel Laranjeiro que a seleção principal masculina alcançou o melhor resultado de sempre numa grande competição (6.º no Europeu 2020), o dirigente mostra ambição de continuar a perseguir resultados de excelência.

«É com a mesma ambição de sempre que iniciamos este novo mandato. Queremos uma gestão rigorosa, transparente e credível, promover o desenvolvimento do andebol, reforçando o seu papel no panorama nacional, uma aposta na formação e na valorização das pessoas, desenvolver e aumentar a visibilidade da marca Andebol», disse, no discurso de tomada de posse.