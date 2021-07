A seleção portuguesa de andebol defronta nesta sexta-feira a Dinamarca, no quarto jogo dos Heróis do Mar no torneio olímpico, e o Maisfutebol vai acompanhar o jogo AO MINUTO.

Pela frente, a equipa de Paulo Jorge Pereira terá 'apenas' a campeã Mundial e Olímpica, a toda-poderosa Dinamarca.

Portugal ainda precisa de mais uma vitória para se apurar para os quartos de final, mas faltam-lhe dois jogos e o último dos quais será com o Japão, último classificado do grupo, ainda sem qualquer ponto somado.