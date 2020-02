Mais uma má notícia para Carlos Resende, treinador do andebol do Benfica: Nuno Grilo foi operado nesta sexta-feira ao braço direito e vai desfalcar as águias por um período nunca inferior a um mês.

O primeira linha, de resto, não foi opção para o treinador dos encarnados nas duas últimas partidas e fica afastado de pelo menos as quatro primeiras jornadas da fase de grupos da Taça EHF, bem como das quatro rondas do campeonato, incluindo a visita ao FC Porto.

A baixa de Grilo é ainda mais importante tendo em conta a fase da época em que surge, uma vez que são quatro as jornadas que faltam para acabar a primeira fase do campeonato.